Рим, , 21:45 — REGNUM Власти Италии рассматривают в качестве вполне реальной перспективу трехкратной вакцинации от коронавируса, заявил в понедельник, 7 июня, комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.

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Наблюдение за ситуацией ведется непрерывно, решение будет принято в ближайшие месяцы, вероятно, бороться с коронавирусом вскоре перестанут в «экстренном» режиме, эта борьба станет плановой, отметил комиссар.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок получившим первую дозу AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 7 июня, в Италии умерли 126 588 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 65 (днем ранее — на 51). Число подтвержденных носителей выросло на 1273 (днем ранее — на 2275). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 233 698 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 188 453 человека — на 3819 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 13 098 261 человек, что составляет 20,86% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.