Москва, , 21:44 — REGNUM Попытки властей Украины осуществить ревизию «Минских соглашений» неприемлемы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров своим коллегам из Франции и Германии.

Об этом 7 июня сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД РФ отмечено, что 7 июня состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, посвященный перспективам урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе и итогам прошедшей 26 мая видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата».

«Была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств. Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать «Комплекс мер», равно как и решения «нормандского» саммита в декабре 2019 года в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям», — указано в сообщении МИД России.

Подчеркивается, что в ходе телефонного разговора Сергей Лавров заявил о недопустимости дискриминационных действий Киева против русскоязычного населения Украины, насильственной украинизации, репрессий в отношении СМИ, а также потворствования украинским неонацистским организациям.

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