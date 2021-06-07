Вашингтон, , 21:45 — REGNUM На прошлой неделе США обратились к странам, входящим в группу G7, с предложением установить минимальный налог на прибыль для крупных корпораций. Все согласились, что налог должен составлять 15%. Крупнейшие американские IT-компании поддержали такое решение, сообщает CNBC.

Так, компания Amazon сказала, что такое решение поможет «стабилизировать международную налоговую систему».

В компании Facebook отметили, что данное соглашение станет большим шагом к достижению определённости в бизнесе, а также поможет укрепить доверие общественности к глобальной налоговой системе.

Представители Google также поддержали инициативу стран G7 и выразили надежду на заключение «сбалансированного и прочного соглашения».

В свою очередь компания Apple воздержалась от комментариев по данному вопросу.

Напомним, в апреле министр финансов США Джанет Йеллен впервые обсудила со странами G20 возможность введения единой международной налоговой ставки, которая положила бы конец «30-летней борьбе за установление порога на корпоративный налог».Министр заявила, что крайне важно, чтобы правительство «имело надежную налоговую систему, обеспечивающую основные общественные блага и способную предоставить средства в случае кризиса».Как сообщало ИА REGNUM в США для восстановления экономики после пандемии могут усилить налогообложение, в первую очередь в корпоративной сфере. Об этом заявила министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен в интервью The New York Times.