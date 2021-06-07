, 21:40 — REGNUM Танцевальные заведения Италии хотят возобновить работу с 1 июля 2021 года, заявил в понедельник, 7 июня, глава национальной профильной бизнес-ассоциации Лучано Дзанки.

В отрасли поддерживают требование разрешить вход на дискотеки по «зеленым паспортам» (которые могут иметь привитые, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов), но при этом категорически против распространения на дискотеки масочного режима, соблюдать его там невозможно, добавил Дзанки.

По данным на 7 июня, в Италии умерли 126 588 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 65 (днем ранее — на 51). Число подтвержденных носителей выросло на 1273 (днем ранее — на 2275). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 233 698 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 188 453 человека — на 3819 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 13 098 261 человек, что составляет 20,86% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.