Вашингтон, , 21:40 — REGNUM К ПК-версии Days Gone выпустили модификацию (мод), которая серьёзно увеличивает в игре количество зомби. Об этом 7 июня сообщает портал Kotaku.

Создателем мода Massive Hordes является пользователь портала NexusMods Aigmir. Он пояснил, что решил разработать это дополнение после того, как не нашёл сайте похожую модификацию. Если в стандартной версии игры в орде может быть от 25 до 500 зомби, то после установки Massive Hordes — уже от 280 до 600.

Напомним, релиз Days Gone на платформе ПК состоялся 18 мая 2021 года. Пользователи известного рейтингового сайта Metacritic оценили ПК-версию игры выше версии для PS4 (78 баллов против 71 из 100 возможных).

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