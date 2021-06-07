Париж, , 21:38 — REGNUM Сегодня, 7 июня, журналист Фабрицио Романо в своем твиттере сообщил о заключении контракта между «Пари Сен-Жермен» и полузащитником Джорджиньо Вейналдумом.

По данным источника, бывший игрок «Ливерпуля» поставил подпись под трёхлетним соглашением. Перед официальным объявлением трансфера футболиста должен пройти медицинское обследование.

В прошедшем сезоне Вейналдум принял участие в 38 матчах за «Ливерпуль» в чемпионате Англии и забил два гола.

В «ПСЖ» голландец перешел на правах свободного агента, так как срок действия его контракта с «Ливерпулем» истека по окончании минувшего сезона.