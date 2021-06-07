Амстердам, , 21:23 — REGNUM О денонсации Россией соглашения с Нидерландами (от 16 декабря 1996 г.) об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество сообщили 7 июня в пресс-службе Минфина РФ.

Отмечается, что власти Нидерландов получили официальную ноту № 6251/1едн о денонсации договора.

Минфин РФ напомнил, что 26 мая 2021 г. в России был принят федеральный № 139-ФЗ «О денонсации Соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество».

«Согласно нормам статьи 31 соглашения указанное соглашение прекращает своё действие с 1 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ начал процедуру расторжения вышеуказанного соглашения в конце минувшего года. Это произошло после того как Москва и Амстердам не смогли согласовать переход на новую систему взимания налогов. Нидерланды настаивали на прежнем варианте, Россию он не устраивает.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минфине России отвергли предложение Нидерландов по налоговому соглашению