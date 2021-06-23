Москва, 23 июня, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Федор Петрович Зацепилов (1924−1987) до войны работал слесарем-жестянщиком на авиационном заводе в Воронеже. Воевал с декабря 1942 года. Участвовал в Курской битве, Белорусской стратегической наступательной операции.

Федор Петрович Зацепилов

За умелые действия в качестве связного и храбрость, проявленную при штурме деревни Горка (ныне не существует) Орловской области, был награжден орденом Красной Звезды.

Осенью 1944 года в звании младшего сержанта воевал пулеметчиком 167-го стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии во 2-й гвардейской армии.

13 октября 1944 года во время отражения вражеских контратак в районе деревни Пляйкишкен (Шилутский район, Литва) боец, пробравшись во фланг противнику, внезапно расстрелял около 50 солдат и офицеров. На следующий день, когда рота Зацепилова попала в окружение немцев, пытавшихся прорваться к шоссе Клайпеда — Тильзит (ныне Советск), пулеметным огнем Федор Петрович лично уничтожил еще около 80 неприятельских военнослужащих.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года младший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 8924).

В дальнейшем воина еще раз наградили орденом Красной Звезды.

После Победы осенью 1945 года Зацепилов демобилизовался. Жил в городе Калач (Воронежская область), вначале работал в артели инвалидов, а затем в домоуправлении и местном техникуме механизации сельского хозяйства.