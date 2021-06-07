Вашингтон, , 21:21 — REGNUM ВМС США дали старт программе по разработке нового ракетного эсминца, сообщает издание USNI News.

По информации издания, 4 июня был торжественно открыт офис команды разработчиков ракетного эсминца, который должен быть создан в рамках программы Executive Office Ships.

Издание USNI News уточняет, что сейчас в штате вновь открытого учреждения начитывается 16 человек. Они должны разработать стратегию работы и сформировать перечень требований к новому боевому кораблю.

Однако уже сейчас заявлено о желании придать ему «новую форму корпуса, эффективную интегрированную систему энергоснабжения и большую автономность, снижающую логистическую нагрузку на флот».

Новый корабль должен будет заменить крейсера класса «Тикондерога» и эсминцы типа «Арли Берк», выводимые из боевого состава флота.

Кроме того заявлено, что этот проект должен соединить существующую боевую систему Aegis с интегрированной электрической двигательной установкой, впервые примененной на печально знаменитых «новаторских» эсминцах класса Zumwalt

Предварительный проект нового корабля должен быть представлен в 2022 финансовом году.

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