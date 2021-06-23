Москва, 23 июня, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Сократ Алексеевич Галусташвили (по другим сведениям, Галустян) (1920−1981) воевал с августа 41-го, защищал Сталинград, был несколько раз ранен (дважды тяжело), награжден орденом Красной Звезды.

Сократ Алексеевич Галусташвили (Галустян)

Весной 1944 года в звании рядового служил пулеметчиком 8-го гвардейского отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 1-го гвардейского укрепрайона в 28-й армии.

Отличился в ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции (6−18 марта 1944 г.) на Правобережной Украине.

14 марта Галусташвили форсировал с красноармейцами Днепровский лиман в районе села Касперовка (Белозерский район Херсонской области) и закрепился на противоположном берегу. Двумя днями позднее, стремясь вернуть утраченные позиции, неприятель предпринял четыре мощные контратаки. Сократ Алексеевич прицельной стрельбой расстреливал противника, когда кончились патроны, сражался врукопашную, а затем отбивал натиск трофейным оружием и в итоге помог отстоять захваченную позицию.

Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, он уничтожил до 100 вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года рядовому было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3440).

В апреле победного года Галусташвили демобилизовали по ранению. Жил и работал в городе Гори (Грузия).