Москва, 22 июня, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Георгий Георгиевич Николаев (1919−1943) после окончания Калужского педагогического техникума работал учителем. В 1937 году был призван и в 1941 году успешно окончил Энгельсское военное авиационное училище. С сентября сражался на фронте.

Георгий Георгиевич Николаев

К ноябрю 1941 года за осуществление 21 боевого вылета на ближнем (легком) бомбардировщике Су-2 получил свою первую награду: орден Красного Знамени. Как отмечалось в наградном листе летчика, «все боевые полеты высоко эффективны». В ходе них он в числе прочего рассеял эскадрон конницы противника и огнем крыльевых пулеметов уничтожил до взвода пехоты.

К февралю следующего года в звании младшего лейтенанта командовал звеном 288-го ближнебомбардировочного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии Южного фронта. К этому времени Николаев выполнил уже 46 успешных боевых вылетов, в ходе которых записал на свой счет четыре танка, 75 автомашин с пехотой и грузами, 22 транспортные повозки, 190 солдат и офицеров, а также разбомбил одну зенитную батарею немцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1942 года младший лейтенант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 772).

К сожалению, воин не дожил до Победы. 2 июня 1943 года Георгий Георгиевич погиб в воздушном бою над Кубанью…