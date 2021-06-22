Москва, 22 июня, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Антон Гурьевич Якуба (1907−1985) на фронт попал лишь в сентябре 1943 года. Первые годы войны он провел на оккупированной территории. Сражался на Днепре, освобождал Юг Украины и Молдавию, участвовал в Ясско-Кишиневской операции.

Антон Гурьевич Якуба

Осенью 1944 года в звании красноармейца служил стрелком в 610-м стрелковом полку 203-й стрелковой дивизии в 53-й армии.

В ночь на 7 ноября Якуба в составе штурмовой роты форсировал Тису в районе населенного пункта Шаруд (Венгрия). Он первым ворвался в траншею врага, забросал гитлеровцев гранатами и захватил пулемет. Развернув его в сторону противника, Антон Гурьевич уничтожил до 30 венгерских и немецких солдат. Когда выбыл из строя командир роты, рядовой принял командование на себя и в течение четырех часов красноармейцы под его началом удерживали плацдарм до подхода основных сил. Ведя бой в окружении, рота отбила несколько контратак превосходящего по силам противника, уничтожив при этом еще около 30 вражеских солдат и двух офицеров, а также подбила два бронетранспортера.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года красноармейцу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 8754).

В дальнейшем Якуба участвовал в Братиславско-Брновской и Пражской операциях, а когда в августе 1945 года началась война с Японией, в Хингано-Мукденской операции.

Демобилизовался в октябре 1945 года. Вернулся на родину в Запорожскую область, работал в совхозе.