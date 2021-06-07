Монтрёй, Франция, , 21:10 — REGNUM Ubisoft переименовала кооперативную многопользовательскую игру Rainbow Six Quarantine. Об этом компания сообщила в ролике, опубликованном 7 июня на её YouTube-канале.

Теперь игра называется Rainbow Six Extraction. В новом видео разработчики рассказали о проекте и о том, чего могут ожидать геймеры. Они также сообщили, что представят игру во время трансляции Ubisoft Forward, которая состоится 12 июня 2021 года.

Ранее СМИ сообщали, что Ubisoft хочет переименовать Rainbow Six Quarantine из-за того, что у геймеров название может ассоциироваться с реальной ситуацией эпидемии коронавируса. Rainbow Six Extraction предложит геймерам выступить в роли членов команды бойцов, перед которым и будет стоять задача выжить в ситуации нападения пришельцев. Разработчики игры планируют выпустить её до 30 сентября 2021 года.

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