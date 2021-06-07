Тюмень, 7 июня, 2021, 21:10 — ИА Регнум. В Тюмени днём 7 июня сгорел дом на улице Константина Заслонова, 13. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области Ликвидация пожара на улице Константина Заслонова, 13 в Тюмени

У данного двухэтажного строения сперва загорелась крыша, затем огонь перешёл на этажи здания. Потом загорелись рядом стоящие гаражи и надворные постройки.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области Ликвидация пожара на улице Константина Заслонова, 13 в Тюмени

Погибших и пострадавших нет. По установлению причины пожара, ущерба, причинённого огнём, на месте работают сотрудники органов дознания.

На ликвидации пожара работали 20 единиц техники и 67 человек личного состава подразделений ГУ МЧС по Тюменской области.

Погорельцам, лишившимся крова, предоставлено временное жильё в гостинице «Берёзка».