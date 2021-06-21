Москва, 21 июня, 2021, 07:35 — ИА Регнум. У Анатолия Александровича Волоха (1917−1943) срок службы по призыву истекал в 1941 году. Но в его планы жизни на «гражданке» вмешалась война… В декабре вчерашний рабочий Минского вагоноремонтного завода оказался на фронте.

Анатолий Александрович Волох

Воевал Волох на Юго-Западном и Воронежском фронтах, защищал Сталинград. Дважды награждался орденом Красной Звезды.

В дни Курской битвы в звании сержанта служил разведчиком 12-го отдельного разведывательного батальона 2-го танкового корпуса в 40-й армии. 6 августа во время очередного рейда у райцентра Краснополье (Сумская область) он внезапно напал на пехотную колонну противника и огнем из автомата истребил 37 солдат.

21 августа под городом Зеньков (Полтавская область), находившимся в 25 километрах от линии фронта он, проводя глубокую разведку, с группой бойцов на 2 легких танках и 4 бронетранспортерах вновь атаковал вражескую колонну, захватив в качестве трофея машину с офицерами и важными штабными документами немцев.

1 октября 1943 года Анатолий Александрович погиб в бою, стремясь разведать подступы к Днепру.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года сержант Анатолий Александрович Волох был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.