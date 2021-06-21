Москва, 21 июня, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Анатолий Анатольевич Рафтопулло (1907−1985) воевал с японцами на озере Хасан, за что был награжден орденом Красного Знамени, участвовал в Польском походе и Советско-финской войне, где вновь получил орден Красного Знамени.

Анатолий Анатольевич Рафтопулло

С началом Великой Отечественной сражался на Украине. В августе в звании капитана командовал танковым батальоном 30-го танкового полка 4-й танковой бригады в 16-й армии. 16 октября у деревни Ильково (Орловская область) на танках БТ-7 нанес контрудар по неприятельским частям и уничтожил 43 вражеских танка. Лично сжег один танк и одно противотанковое орудие. Несмотря на ранение, до конца боя оставался на позиции.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1942 года капитану было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 694).

В дальнейшем Анатолий Анатольевич защищал Сталинград, а с 1943 года проходил службу командиром батальона курсантов Ульяновского гвардейского танкового училища.

Всего за время войны Рафтопулло уничтожил 20 немецких танков и САУ.

После Победы танкист продолжил службу в армии. Он окончил Высшую офицерскую бронетанковую школу им. В. М. Молотова. Служил командиром батальона курсантов Киевского танко-технического училища им. С. К. Тимошенко. Вышел в запас в звании полковника в 1955 году. Жил в Киеве.