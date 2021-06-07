Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Генетические особенности вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, свидетельствуют о его искусственном происхождении, сообщает 7 июня газета The Wall Street Journal.

В научной статье, опубликованной изданием, сообщается, что SARS-CoV-2 имеет последовательность геномов, несвойственную коронавирусам естественного происхождения.

Авторы статьи, доктор медицины Стивен Куэй и профессор Калифорнийского университета Ричард Мюллер, заявляют о лабораторном происхождения вируса SARS-CoV-2.

В частности, они обращают внимание на присутствие в геноме комбинации CGG-CGG, которая используется в лабораторных методах повышения эффективности вируса и почти не встречается в природных условиях.

При этом авторы заявляют, что это подтверждает версию об утечке вируса из лаборатории китайского Уханьского института вирусологии

Напомним, главный инфекционист США Энтони Фаучи продолжает утверждать, что вирус SARS-CoV-2 передался человеку от животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года президент США Джозеф Байден поручил спецслужбам «удвоить усилия» с целью получения всех возможных данных о происхождении коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дании предложили отменить масочный режим