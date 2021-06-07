Мытищи, Московская область, , 20:55 — REGNUM Сегодня, 7 июня, пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в своем твиттере сообщила, что «Куньлунь Ред Стар» продолжит базироваться в Мытищах.

Таким образом, следующий сезон станет вторым подряд для китайской команды в России.

Напомним, что «Куньлунь» временно передислоцировался в Московскую область на фоне ситуации с пандемией и вызванными ею ограничениями.

В минувшем сезоне «Ред Стар» стал последней командой Восточной конференции по результатам регулярного чемпионата, набрав 34 очка в 60 матчах.