Москва, 21 июня, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Сергей Дмитриевич Хоменко (1914−1981) до войны успел поработать плотником, шахтером, стрелком ВОХР Киевского речного порта. На фронте сражался с марта 1944 года. В звании сержанта командовал отделением 1176-го стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии в 13-й армии.

Сергей Дмитриевич Хоменко

16 июля во время боя за село Торки (Радеховский район Львовской области) отделение Хоменко первым ворвалось в немецкие траншеи. В последовавшей схватке сержант лично уничтожил немецкий пулемет, благодаря чему батальон успешно продвинулся дальше. 24 июля Сергей Дмитриевич одним из первых переправился через реку Сан и протянул через нее канат, благодаря чему переправился весь батальон. Защищая плацдарм, он отразил две контратаки противника, убив 12 вражеских солдат. Пять дней спустя во время форсирования Вислы в районе населенного пункта Лонжак (юго-западнее Сандомира) Хоменко вновь первым переправился на занятый гитлеровцами берег и возглавил группу прикрытия переправы. В том бою он уничтожил еще 30 неприятельских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4591).

В 1946 году воина демобилизовали. Он жил в Киеве, где работал начальником команды военизированной охраны Днепровского бассейна на Киевском шлюзе.