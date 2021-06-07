Вашингтон, , 20:53 — REGNUM В сеть выложили страницы будущего выпуска комикса BRZRKR, одним из авторов которого является Киану Ривз. Изображения были опубликованы 7 июня на сайте портала Screen Rant.

В этот раз создатели BRZRKR показали читателям несколько вариантов обложек, а также пять страниц будущего выпуска. На них изображены сцены кровавых сражений и воспоминания главного героя.

Третий выпуск BRZRKR появится в магазинах США 16 июня 2021 года. В качестве авторов комикса выступают Киану Ривз и Мэтт Киндт, иллюстрации к нему создаёт художник Рон Гарни.

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