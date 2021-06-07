Санкт-Петербург, , 20:49 — REGNUM Сегодня, 7 июня, портал InterLive сообщил, что полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль может продолжить карьеру в чемпионате России.

По данным источника, руководство команды недовольно результатам футболиста и хочет избавиться от его многомиллионного контракта. Его зарплата составляет 8 миллионов евро в год.

34-летним игроком интересуется петербургский «Зенит». Выступление в следующем розыгрыше Лиги чемпионов может стать определяющим фактором перехода чилийского хавбека в стан «сине-бело-голубых».

Сообщается, что «Зенит» готов предложить Видалю зарплату в размере 4 миллионов евро в год.