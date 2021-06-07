Киев, , 20:54 — REGNUM Украина считает самой большой ошибкой НАТО молчание «союзников» относительно возможной даты своего членства в альянсе, заявила на конференции в Киеве 7 июня вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, Украине сейчас нужны «исторические ответы»:

«Мы хотим увидеть ответ и день, который будет видимым для членства Украины в НАТО».

Представитель Киева заявила, что в первую очередь речь идет об обязательствах союзников, которые они взяли на себя 13 лет назад, на саммите НАТО в Бухаресте.

«После 13 лет молчания украинцы и лидеры Украины понимают, что молчание не приносит ответов от другой стороны. Это самая большая ошибка, которую могли сделать союзники», — резюмировала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО в настоящий момент нет консенсуса относительно предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ). Вместе с тем, он призвал Украину не разочаровываться из-за этого, а «держать курс, проводить реформы и работать на свою цель».