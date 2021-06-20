Москва, 20 июня, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Илья Егорович Егоров (1924−1945) не сразу после призыва попал на фронт. До этого молодой человек окончил в 1943 году Куйбышевское военное пехотное училище.

Илья Егорович Егоров

В звании младшего лейтенанта командовал взводом 25-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии в 13-й армии. Был несколько раз ранен.

Успешно форсировав Днепр и расширив плацдарм, 29 сентября взвод Егорова одним из первых переправился через реку Припять и, захватив плацдарм на ее западном берегу, удерживал рубеж до подхода основных сил. Когда во время боя из строя выбыл командир роты, Илья Егорович принял командование на себя. В ходе дальнейшего наступления под его руководством рота блокировала немецкие гарнизоны в селах Опачичи и Плютовище (ныне не существует) Чернобыльского района Киевской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года младший лейтенант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2825).

К сожалению, воин не дожил до Победы. В звании лейтенанта, командира роты, он был тяжело ранен во время боев в районе реки Нейсе недалеко от города Болеславец и 3 марта 1945 года скончался в тех же местах, где за полтора столетия до него умер фельдмаршал Михаил Кутузов.