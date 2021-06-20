Москва, 20 июня, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Петр Иванович Трушников (1925−1988) воевал с июля 1943 года. Был связистом. За неоднократное оперативное восстановление связи во время Корсунь-Шевченковской операции его наградили медалью «За отвагу».

Петр Иванович Трушников

Во время битвы за Днепр в звании рядового служил линейным надсмотрщиком 976-го отдельного батальона связи 73-го стрелкового корпуса в 52-й армии.

В представлении к званию Героя Советского Союза отмечалось, что «в ночь с 4 на 5 октября 1943 года под шквальным пулеметным и артиллерийско-минометным огнем противника форсировал Днепр, произвел разведку местности, преодолев при этом вплавь рукав Днепра и озеро, после чего навел подводную линию связи командованию корпуса с частями 254-й стрелковой дивизии, форсировавшими Днепр 3 октября 1943 года.

После массированного налета вражеской авиации 7 октября линия связи была разрушена в подводной ее части. Наводка новой линии днем была невозможна из-за сильного огня. Несмотря ни на что, Трушников бросился в воду, отыскал конец провода и устранил повреждение.

При его участии были наведены еще две подводные линии, что обеспечило устойчивую связь командованию корпуса с частями, действующими на правом берегу Днепра».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года рядовой был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2558).

В 1946 году Петр Иванович демобилизовался из армии. Жил и работал в Киеве.