Москва, , 20:52 — REGNUM 8 июня 2021 года в Арбитражном суде города Москвы под председательством судьи Кристины Хабаровой будет рассматриваться по существу первое дело по иску межрегиональной общественной благотворительной организации «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «ПринципЪ» о признании самовольной постройкой одного из зданий (корпус 4) по адресу: ул. Крылатская, вл. 17, принадлежащего компании «Вестерн Эстейт», расположенного на особо охраняемой природной территории природно-исторического парка (ООПТ ПИП) «Москворецкий».

Арбитражный суд города Москвы Msk.arbitr.ru

Как сообщалось ранее, правозащитная организация, выступающая в арбитражном суде в защиту общественных и публичных интересов, полагает, что строительство бизнес-центра на территории парка «Москворецкий» осуществлялось ООО «Вестерн Эстейт» без оформления земли, в нарушение целевого назначения земельного участка и без получения необходимых разрешений.

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Представитель правозащитной организации Яна Зайцева сообщила ИА REGNUM, что исковое заявление было принято судом ещё в марте 2021 года, но ответчик не торопится раскрывать доказательства, позволяющие ему осуществлять строительство бизнес-центра на территории ПИП «Москворецкий». По мнению правозащитников, таких документов у ответчика просто нет, а регистрация права на бизнес-центр осуществлена Росреестром незаконно.

«Обычно такие иски в суды подаёт прокурор. Но, как оказывается, не в нашем случае. Более того, после издания генеральным прокурором России Игорем Красновым приказа от 15 апреля 2021 года за №198 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в экологической сфере» наша организация направила обращение межрайонному природоохранному прокурору города Москвы с просьбой вступить в дела по самовольным постройкам в районе Крылатское на территории ООПТ ПИП «Москворецкий», но ответа на это обращение от прокуратуры до сих пор нет. Мы надеемся, что «на местах» тоже слушают и внимают президенту Путину, председателю Верховного суда Лебедеву, генпрокурору Краснову», — отметила юрист Яна Зайцева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая 26 мая 2021 года на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды, организованной Верховным народным судом КНР и Программой ООН по окружающей среде (UNEP), напомнил о запрете включать в границы населенных пунктов особо охраняемые природные территории (ООПТ). Он отметил также, что «осуществление строительства с нарушением правил целевого использования земли является основанием для признания постройки самовольной и её сноса». При этом подчёркивалось, что все суды страны должны ориентироваться именно на такие позиции. Подавать же иски на вредные производства и самовольные постройки в природных зонах могут и правозащитные организации.

«Законодательство РФ предусматривает принцип участия в деятельности по охране окружающей среды общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, — пояснил Вячеслав Лебедев. — В целях реализации этого принципа Верховный суд РФ обратил внимание судов на то, что общественные объединения и некоммерческие организации вправе в интересах других лиц подавать в суды иски о возмещении вреда окружающей среде, об ограничении, приостановлении и прекращении деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, отмене решений о размещении и эксплуатации объектов, деятельность которых может нанести экологический ущерб».

«Таким образом, как пояснил председатель Верховного суда РФ, у правозащитной организации есть право на обращение в суд с иском о признании объекта недвижимости, возведенного на территории ООПТ самовольной постройкой. Мы будем следить за рассмотрением данного дела, поскольку в свете последних выступлений президента РФ Владимира Путина, генерального прокурора Игоря Краснова и председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева этот судебный спор является знаковым, — отметила юрист. — Судья Арбитражного суда города Москвы Кристина Хабарова оказалась перед непростым выбором. Нарушения природоохранного, земельного и градостроительного законодательства настолько очевидны, что их невозможно нивелировать. Очень интересно, что перевесит в этом деле: закон или «хотелки» крупного застройщика»?

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