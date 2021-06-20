Москва, 20 июня, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Герман Иванович Андреев (1916−1957) окончил Астраханское военное пехотное училище в 1941 году и сразу же был направлен на фронт.

Герман Иванович Андреев

Весной 1945 года в звании майора командовал батальоном 905-го стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии в 5-й ударной армии.

18 апреля в районе деревни Альт-Розенталь (северо-западнее города Зеелов) противник предпринял контратаку, поддержанную бронетехникой. Андреев вместе со своим батальоном отбил натиск превосходящих сил врага и лично принял командование ротой, обошедшей гитлеровцев с тыла и уничтожившей два танка, а также много живой силы.

В ходе Берлинской стратегической наступательной операции он вновь во главе красноармейцев врывался в траншеи и дома, занятые остатками немецких войск. За время боев в германской столице батальон Германа Ивановича взял в плен 490 неприятельских солдат и офицеров.

Спустя год после Победы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года майор был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 9140).

Также комбата за время войны наградили орденами Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени.

Вскоре Андреев вышел в запас, проживал и работал в родной Астрахани.