Астрахань, , 20:37 — REGNUM В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении директора центра раннего развития личности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону, он подозреватся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пятилетнего ребенка, выпавшего из окна

По версии следствия, утром 3 июня мальчик вместе с другими детьми и воспитателем находился в игровой комнате центра раннего развития личности, расположенного на третьем этаже многоквартирного дома. Оставшись без присмотра воспитателя, ребенок зашел в соседнюю комнату, забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна третьего этажа.

Мальчика госпитализировали, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Дело на личный контроль взял глава следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагим Могушков.