Москва, 20 июня, 2021, 06:32 — ИА Регнум. Иван Карпович Голубец (1916−1942) до призыва на флот работал в листопрокатном цехе Таганрогского металлургического завода. С 1939 года служил во 2-м и 1-м Чеpноморских отрядах пограничных судов. Воевал с июня 1941 года. Защищал Севастополь. В звании старшего краснофлотца ходил рулевым на сторожевом катере СК-0183 3-го дивизиона сторожевых катеров Черноморского флота.

Иван Карпович Голубец

25 марта 1942 года Стрелецкая бухта Севастополя, где располагались сторожевые катера, подверглась обстрелу немецкой дальнобойной артиллерии. Находившийся на берегу Голубец увидел, что осколки одного из снарядов зажгли топливо катера СК-0121. Возникла опасность взрыва боезапаса (в первую очередь глубинных бомб) и уничтожения кораблей и судов, находящихся в бухте.

Голубец бросился на горевший катер и начал сбрасывать 160-килограммовые глубинные бомбы, представлявшие наибольшую угрозу. Затем Иван Карпович принялся за малые глубинные бомбы, но тут произошел взрыв. Тем не менее благодаря действиям отважного моряка, кроме СК-0121, больше ни один корабль в бухте не был поврежден. Удалось избежать и человеческих жертв, кроме самого Голубца…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 года старшему краснофлотцу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.