Синьцзян, Китай, , 20:31 — REGNUM Общий объем экспорта в режиме электронной торговли через находящийся в китайском Синьцзяне таможенный пункт Алашанькоу с января 2020 года превысил сумму в 1 млрд юаней (около 160 млрд долларов). Об этом 7 июня сообщает Синьхуа, отмечая, что через КПП было экспортировано в общей сложности 57 млн пакетов для трансграничной электронной торговли.

С тех пор, как в Алашанькоу началась электронная торговля, основные потребительские товары на экспорт — игрушки, цифровые продукты, одежда и повседневные товары — доставлялись в Европу автодорожным и железнодорожным транспортом из китайских провинций Цзянсу, Гуандун, Чжэцзян. С введением упрощенной процедуры растаможивания товаров время и стоимость доставки, как отметил сотрудник Алашанькоуской компании экспресс-доставки Ян Пин, существенно сократились. Улучшилось также качество обслуживания клиентов.