Пекин, , 20:29 — REGNUM В Пекине по случаю очередной годовщины со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина и отмечаемого в связи с этим Дня русского языка пятый год подряд состоялось мероприятие по чтению произведений русской поэзии «Я помню чудное мгновенье». Об этом 6 июня сообщила Синьхуа, подчеркнув, что на мероприятии выступили десятки китайских любителей русской поэзии.

Комментируя ход праздника в китайской столице, его организатор профессор Пекинского университета иностранных языков Лю Гуаньчжунь подчеркнул, что язык — это средство общения, и язык поэзии обладает особым очарованием. Мероприятие он назвал важным средством углубления культурного обмена между русским и китайским народами.

Профессор Ван Лие из Института русского языка этого же университета, прочитавший на двух языках стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь…», отметил, что чтение поэзии пробуждает в людях стремление к прекрасному. Ван Лие уже более двух десятилетий преподает и исследует русскую литературу

Первое такое мероприятие в Пекине прошло в 2017 году, и как сообщил магистрант Пекинского педагогического университета Лю Хуацзэ, во время учебы в России он участвовал в аналогичном мероприятии, проведенном в Москве на Красной площади.