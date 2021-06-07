Пекин, , 20:26 — REGNUM Более, чем на 28% в годовом исчислении вырос за первые пять месяцев текущего года общий объем внешнеторговых операций КНР в экспортном и импортном сегментах. Как сообщает 7 июня Синьхуа, в абсолютных цифрах он превысил 14,7 трлн юаней (около 2,3 трлн долларов); при этом агентство ссылается на данные, обнародованные Главным таможенным управлением КНР.

Указанные показатели почти на четверть больше, чем в 2019 году, последнем перед эпидемией коронавирусной инфекции. Если говорить об экспорте и импорте по отдельности, то отмечается, что экспортные операции за отчетный период выросли на 30% с небольшим, а импортные — почти на 26%. Положительное сальдо китайской внешней торговли превысило 1,3 трлн юаней.