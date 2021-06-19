Москва, 19 июня, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Александр Петрович Юнев (1924−1952) воевал с 1942 года. Первоначально служил минометчиком. Осенью 44-го в боях за Плоешти и Турду (Румыния) уничтожил пять пулеметных точек противника и 17 солдат, за что был награжден орденом Красной Звезды.

Александр Петрович Юнев

В дальнейшем воевал пулеметчиком. Весной победного года в звании красноармейца командовал пулеметным расчетом 2-го гвардейского воздушно-десантного полка 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в 27-й армии.

Отличился в ходе Балатонской оборонительной операции (последней крупной оборонительной операции против немецких вооруженных сил). 7 марта, когда противник силами до двух батальонов пехоты при поддержке семи единиц бронетехники атаковал рубеж, который занимали части полка, Александр Петрович огнем пулемета вместе со стрелками отрезал пехоту от танков и отбросил неприятеля на исходные позиции. При этом им было уничтожено свыше 70 солдат и офицеров.

10 марта враг предпринял четвертую атаку. Благодаря умелым действиям Юнева, расстрелявшего 83 гитлеровца, она также сорвалась.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года красноармейцу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3703).

После войны Юнев продолжил службу в армии, правда, вновь сменив род войск. Он окончил Ташкентское танковое училище и в звании старшего лейтенанта служил в Центральной группе войск. Скончался 18 февраля 1952 года. Похоронен в Вене.