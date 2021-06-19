Москва, 19 июня, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Война застала Виктора Гавриловича Цивчинского (1906−1961) на втором курсе Военной академии имени М. В. Фрунзе. В действующей армии сражался в должности командира 359-го артиллерийского полка с 1942 года. Предпочитал постоянно находиться на своем наблюдательном пункте, ни на минуте не прекращая управления огнем, но в критические минуты боя стремился лично поднимать в атаку красноармейцев.

Виктор Гаврилович Цивчинский

С весны 1943 года в звании подполковника командовал артиллерией 68-й гвардейской стрелковой дивизии в 40-й армии.

24−25 сентября в районе села Балыко-Щучинка (Кагарлыкский район Киевской области) умело организовал переправу своих батарей через Днепр. Виктор Гаврилович с первыми расчетами форсировал реку и организовал эффективную защиту десанта непосредственно на правом берегу. Его наблюдательный пункт располагался в 400 метрах от противника. В результате действий артиллеристов, несмотря на ранение Цивчинского, были успешно отражены несколько немецких контратак, плацдарм был удержан и расширен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года подполковнику было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2221).

Также за время войны Цивчинский был награжден орденами Красного Знамени (дважды), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени и Военным крестом 1939−1945 годов (Чехословакия).

После Победы продолжил службу в армии, руководил военными училищами. Вышел в запас в звании полковника в 1953 году. Жил в Калинине (ныне Тверь).