Москва, 19 июня, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Александр Филиппович Возликов (1922−1944) первоначально служил военным летчиком. После призыва в армию в мае 1941 года учился в Орловском летном училище.

Александр Филиппович Возликов

В 1943 году во время 22-го боевого вылета его самолет сбили, а сам он раненым попал в плен. Сумел удачно бежать и пробраться к своим. В дальнейшем воевал в армейской разведке. За время войны был трижды ранен (два раза из них тяжело), награжден орденом Славы 3-й степени.

Летом 1944 года в звании сержанта командовал отделением 52-й гвардейской отдельной разведывательной роты 51-й гвардейской стрелковой дивизии в 6-й гвардейской армии.

В ночь на 25 июня Возликов с группой разведчиков под сильным огнем гитлеровцев переправился через Западную Двину южнее деревни Малые Щетьки (ныне не существует) Витебской области. На плацдарме с тремя (по другим данным с четырьмя) бойцами отбил за восемь часов боя четыре контратаки противника. Отвлекая на себя огонь значительного числа немцев, разведчики содействовали успешной переправе основных сил. Александр Филиппович в том бою уничтожил пулеметный расчет немцев, но и сам погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года гвардии сержанту было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.