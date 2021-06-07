Киев, , 20:14 — REGNUM Президент США Джо Байден пригласит главу Украины Владимира Зеленского в Белый дом «этим летом после возвращения из Европы», сообщил на брифинге 7 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан подтвердил, что Байден и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого президент США заявил, что будет «твердо отстаивать суверенитет Украины».

"Это был звонок, который они планировали сделать перед поездкой президента Байдена в Европу на встречу с президентом Путиным… У них была возможность подробно обсудить все вопросы в отношениях», — отметил советник.

ИА REGNUM напоминает, что в офисе Зеленского ранее заявили, что в ходе разговора президентов США и Украины состоится «обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной безопасности, а также уточнение партнёрских позиции по ситуации на украинском Донбассе». В свою очередь, издание Axios сообщило, чтоБайден хотел встретиться с Зеленским раньше, чем с Путиным, но потом передумал.