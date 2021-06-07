7 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 20:49 — REGNUM Инцидент в Новосибирске, где водитель на запрещающий сигнал светофора на пешеходном переходе насмерть сбил 12-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде, вызвал дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 7 июня в социальной сети Facebook.

Пешеходный переход Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В Европе перед пешеходным переходом все машины тормозят и пропускают пешеходов, а у нас на пешеходных переходах водители вообще не задумываются об опасности. Ужас!» — пишет Людмила Ю.

Многие пользователи оказались в шоке от того, что гражданину, который совершил столь тяжкое преступление, положен по закону столь малый срок заключения. Люди убеждены, что законодательство в данном вопросе не отражает принципа справедливости.

«Ну и законы! Опрокинул фуражку полицейскому на митинге — получи 5 лет тюрьмы. Сбил насмерть ребёнка на «зебре», проехав на запрещающий сигнал светофора — получи принудительные работы. Офигеть можно», — написал Gagik S.

Некоторые люди отметили, что наезд на ребёнка был совершён с нарушением правил дорожного движения, т. е. это грубое преступление, за которое виновник аварии должен понести самоё тяжёлое наказание.

«Никого не волнует, что человек сбил ребёнка на красный сигнал светофора! Т. е. он намеренно лихачил и думал, что просто проскочит, и никто этого не заметит. Это точно не пять лет!» — считает Евгений Ч.

Велосипедисты Дарья Драй © ИА REGNUM

Часть пользователей отметила, что родители погибшего мальчика тоже должны осознавать вину за произошедшее, потому что, согласно ПДД, велосипедист должен спешиваться на пешеходном переходе, чего их ребёнок, к сожалению, не сделал.

«Посмотрел видео. В смерти ребёнка в первую очередь виноваты его родители, ведь они шли вместе с ним, но почему-то парнишка поехал на велосипеде по пешеходному переходу, хотя в правилах это надо делать пешим ходом!» — поделился своим мнением Александр Т.

Отдельные комментаторы призвали граждан быть более бдительными на дорогах и не ориентироваться лишь на светофоры и разметку на пешеходном переходе.

«Большое соболезнование родителям, но надо вдалбливать детям, да и взрослым сейчас, что даже если горит зелёный свет, ну, посмотри ты, не едет ли какой дебил! Ведь жизнь одна даётся!» — обращается Александр Т.

Нашлись и те, кто напомнил, что в России часто происходят подобные случаи, но почему-то печальная практика не останавливает появление схожих инцидентов.

«В Санкт-Петербурге в 2019 году тоже уроженец из соседней республики сбил пятерых человек. Двое скончались на месте. А был он за рулём под веселящим газом. Получил такой же срок, как и Ефремов. Как будто в разных странах живём», — считает Tania T.

Напомним, 6 июня пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила, что в Новосибирске водитель на запрещающий сигнал светофора на пешеходном переходе насмерть сбил 12-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде.