7 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 20:49 — REGNUM Заявление политолога Руслана Бортника о том, что в случае ещё одного кризиса Украина вернётся в Средневековье, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 7 июня в социальной сети Facebook.

Майдан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Даже в Средневековье люди не надевали на голову кухонные «эмалированные тюбетейки» и не подпрыгивали от вожделения быстрого обогащения на площади. Не обижайте сравнением с Украиной людей Средневековья», — пишет Serg S.

Многие пользователи считают, что Украина уже достигла состояния сродни временам Средневековья. Те, кому жизнь в таком государстве стала не мила, отправляются за приключениями в другие страны, но не всегда это заканчивается историей успеха.

«Как же нечем хвастаться? А голые дивчины в Дубае? Или Зеленский с кастрюлей на башке?» — издевается Viktoriya S.

Некоторые комментаторы убеждены, что такой печальный исход для Украины стал возможным благодаря произошедшему в 2014 году майдану. Люди считают, что нарушение всех законодательных и моральных норм заставило страну скатиться в Средневековье.

«За это благодарить нужно тех, кто организовал переворот на Украине, благодаря которому эта самая Украина превратилась в нацистское государство и распадается», — написала Alina A.

Майдан Mstyslav Chernov Unframe

Часть людей отметила, что в момент скатывания в Средневековье жители Украины начнут массово мигрировать в другие страны, в том числе и в Российскую Федерацию, которую они всё это время ненавидели.

«Если это случится, то мы узрим чудо. Небратский народ на глазах превратится в братский, а к российским гражданам внезапно приедут тёти из Киева на ПМЖ», — шутит Сергей Н.

Отдельные граждане уверены, что народу Украины пора проявить волю и скинуть с себя политических неудачников, которые завели своё государство в тупик.

«Из-за глупых политиков люди страдают. Предлагаю провести новый референдум и Украине вступить в состав России. Тем более что это всё равно скоро произойдёт, но зато без этапа существования в Средневековье», — пишет Лариса И.

Маккейн на Майдане Mr.Rosewater

Нашлись и те, кто отметил, что Россия сама находится не в самом лучшем экономическом положении. Люди уверены, что кризисы тоже угрожают Российской Федерации скатыванием в пресловутое Средневековье.

«Россия также в значительных объёмах импортирует более трети стратегических видов минерального сырья и более 60% дефицитных видов полезных ископаемых, причём по некоторым из них зависимость от импорта — 100-процентная. Об этом сообщает Счётная палата в отчёте об эффективности управления государственным фондом недр в 2018−20 гг.», — отметил Михаил Б.

Напомним, 6 июня политолог Руслан Бортник в эфире канала «Первый казацкий» заявил, что в случае ещё одного кризиса Украина вернётся в Средневековье.