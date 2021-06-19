Москва, 19 июня, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Алексей Федорович Филиппов (1925−2005) пережил оккупацию, во время которой он воевал в партизанском отряде. После освобождения Псковщины был призван в армию и с июня 1944 года сражался на фронте.

Алексей Федорович Филиппов

В январе 1945 года в звании младшего сержанта командовал отделением 89-го стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии в 61-й армии.

14 января участвовал в прорыве немецкой обороны с плацдарма на западном берегу Вислы к югу от Варшавы. Филиппов первым ворвался в немецкую траншею и лично уничтожил несколько вражеских солдат, причем пятерых заколол штыком в рукопашной схватке. Был ранен. Во время штурма немецкой высоты 120.8 он взорвал противотанковой гранатой вражеский пулемет, вновь получил ранение, но продолжал сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года младший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 7099).

Находясь в госпитале, Алексей Федорович добровольно выполнял обязанности санитара, за что его наградили медалью «За боевые заслуги».

После окончания войны Филиппова демобилизовали. Служил в пожарной охране, окончил пожарно-техническое училище. В 1958 году в звании старшего лейтенанта вышел в запас. Проживал и работал на предприятиях химического комплекса в городе Волжском (Волгоградская область).