Мехико, , 23:55 — REGNUM Мексика и США подпишут связанное с вопросами миграции соглашение о совместном развитии во время визита в Мексику вице-президента США Камалы Харрис, заявил 7 июня президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.Обрадор сделал данное заявление во время пресс-конференции и не сообщил подробностей соглашения.

Напомним, сегодня Камала Харрис отправилась с долгожданным визитом в Гватемалу, а сразу после этого отправится в Мексику.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден поручил Харрис решение миграционных проблем. Так, первая женщина-вице-президент поддерживает контакты с Мексикой и странами Центральной Америки в вопросе пресечения незаконных миграционных потоков на южной границе страны.