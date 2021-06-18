Москва, 18 июня, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Степан Филиппович Машковский (1914−1958) считался опытным летчиком. Еще до призыва в армию он окончил аэроклуб в Сталино (ныне Донецк) и год проработал в нем инструктором. После мобилизации воевал на Халхин-Голе, где сбил три (по другим источникам четыре) японских самолета. Был награжден орденом Красного Знамени.

Степан Филиппович Машковский

К началу войны в звании старшего лейтенанта командовал эскадрильей 32-го, а с августа — 184-го истребительного авиационного полка 11-й смешанной авиационной дивизии на Брянском фронте.

1 августа 1941 года таранил вражеский истребитель Ме-109, после чего благополучно посадил свой И-16 на аэродром. К этому времени он выполнил 64 боевых вылета, сбив два самолета лично и три в группе.

За совершение тарана указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1941 года старшему лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 544).

Всего за время войны он в ходе 280 боевых вылетов провел 72 воздушных боя, в которых сбил 14 самолетов противника лично и 17 в группе.

В ноябре 1942 — феврале 1943 гг. Машковский командовал авиаэскадрильей 30-го гвардейского истребительного авиационного полка, проходившего переформирование в тылу. Но повоевать в новом полку Степан Филиппович не успел. Его направили в Летно-исследовательский институт, где он принял участие в испытаниях новых модификаций Ли-2, Пе-2, присланного союзниками Рипаблик P-47 «Тандерболт» и многих других самолетов.

После Победы пилот испытал первый отечественный реактивный истребитель с форсированным двигателем Ла-156 и ряд других моделей, а также первые катапульты. Одновременно летчик учился на вечернем отделении Жуковского филиала Московского авиационного института. Погиб в звании полковника во время испытаний стратегического бомбардировщика М-4.