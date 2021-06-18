Москва, 18 июня, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Вчерашний колхозник Никифор Данилович Боронин (1901−1961) воевал с января 1942 года. Летом 1944 года в звании сержанта командовал отделением 215-го стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии в 43-й армии.

Никифор Данилович Боронин

23 июня в день начала операции «Багратион» участвовал в прорыве немецкой обороны в районе деревни Замошье (Витебская область), где первым ворвался в траншею врага и уничтожил пять захватчиков. В дальнейшем, развивая успех, Боронин вновь первым ворвался в деревню Шумилино, убив 13 и взяв в плен четырех военнослужащих противника.

При форсировании Западной Двины Никифор Данилович под сильным огнем гитлеровцев первым бросился в воду и своим примером увлек отделение за собой. При захвате плацдарма он уничтожил еще нескольких немцев, в том числе двух снайперов. Всего за эти дни воин убил не менее 25 неприятельских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 7776). Радостную весть о награждении Никифор Данилович встретил в госпитале, где поправлялся после ранения, полученного во время защиты плацдарма.

После Победы демобилизовался и вернулся в родное село Митрофаново (Пензенская область), где продолжил трудиться в колхозе.