7 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 20:49 — REGNUM Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, поскольку на кону её независимость, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 7 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Клод Верлинд. Марионетки

»Надо отдать должное ему в стремлении бесконечно выглядеть идиотом и посмешищем», — написал Денис П.

Многие пользователи считают, что подобные заявления Зеленского говорят о том, что Украина оказалась в патовой ситуации, и её президент, по сути, просто плачет на весь свет, пытаясь выдавить жалобную слезинку из западных кураторов.

«Ужас! Топнул ножкой! В НАТО нас! В НАТО! Я так сказал! Но мир не содрогнулся!» — издевается Татьяна Г.

НАТО и Украина Gov.ua

Некоторые комментаторы уверены, что НАТО не уступит Украине, потому что на территории этой страны до сих пор существуют неразрешённые территориальные противоречия. Граждане убеждены, что Зеленский хочет видеть натовских солдат в Донбассе, потому что сам одолеть ДНР и ЛНР не в силах.

«Запрещено по уставу НАТО принимать страны с нерешенными территориальными вопросами. Иначе вступление можно считать лишь попыткой с помощью чужих войск решить собственные проблемы. Зеленский обязан это знать. Так что единственный путь попасть Украине в НАТО — это признание Крыма частью России и отказ от Донбасса», — поделился своим мнением Сергей Х.

Часть людей считают, что Зеленскому пора принять горькое, но необходимое для всей Украины решение. Президент должен признать, что Крым вернулся в Россию навсегда, и приказать разойтись мирно с Донбассом.

«Украине надо решить всего одну проблему — территориальную. Надо лишь признать Крым российским, а ДНР и ЛНР независимыми республиками. И всё! Вы член НАТО!» — предполагает Сергей Р.

Ряд пользователей убеждены, что в НАТО нет таких горячих голов, как на Украине, и они никогда не пойдут на прямое столкновение с российскими войсками, которые, в свою очередь, не допустят, чтобы на территорию Донбасса встал натовский сапог.

«НАТО отлично понимает, если Окраину принять в блок НАТО, то альянсу наступит конец! Они начали понимать, что такое Украина с её конфликтами на границе», — написал Виктор Ш.

Флаги ДНР и ЛНР Smdnr.ru

Нашлись и те, кто указал, что то положение, в котором оказалась Украина, предрекали многие и давно, но руководство этой страны почему-то не сделало ничего, чтобы изменить губительное направление движения.

«А кто-то сомневался, что Украина придёт к такому результату? Что их кинут, как Америка, так и весь Запад. Скоро ещё «Северный поток — 2» достроят. Сейчас будут деревьями всю страну топить и раз в 25 лет урожай собирать топлива. Это итог русофобской политики», — считает Сергей С.

Напомним, 7 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, поскольку на кону её независимость.