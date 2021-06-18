Москва, 18 июня, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Иван Михайлович Середа (1905−1941) пошел в армию добровольцем. С 1922 по 1927 год служил в кавалерии, затем его перевели в пограничные войска НКВД. Был награжден орденом «Знак Почета».

Иван Михайлович Середа

22 июня встретил в звании капитана комендантом 1-го участка 94-го Сколенского пограничного отряда Украинского пограничного округа. Получив приказ с боем отходить от границы, «зеленые фуражки» двигались в направлении Киева. Но к началу июля, когда противник, овладев Житомиром и Бердичевым, прорвал фронт именно на киевском направлении, ситуация стала критической. 13 июля 93-й и 94-й погранотряды получили приказ задержать гитлеровцев в районе сел Голубятин и Попельня (Житомирская область).

На следующий день, уже в ходе боя отряду Середы было приказано перейти на новый рубеж обороны. Иван Михайлович с группой пограничников прикрывал отход, сражаясь до последнего патрона. Будучи несколько раз раненым, попал в плен. Жители Голубятин видели, как пограничник с орденом «Знак Почета» решительно пресек попытку немецкого военнослужащего, забрать награду себе в качестве трофея, после чего последний застрелил его. Этим пограничником был Иван Михайлович…

Лишь через 20 лет после Победы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года капитану Ивану Михайловичу Середе было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.