Москва, 17 июня, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Федор Антонович Угначев (1913−1986) до войны работал в леспромхозе. Сражался на фронте с августа 1941 года, был дважды ранен.

Федор Антонович Угначев

Зимой 1945 года в звании старшины командовал отделением в 3-м стрелковом батальоне 1052-го стрелкового полка 301-й стрелковой армии в 5-й ударной армии.

В ходе обороны плацдарма на Одере в районе населенного пункта Ортвых (Ортвиг) Угначев после гибели командира взвода принял командование на себя и организовал успешное отражение контратак пехоты немцев, численно превосходивших защитников рубежа и поддержанных бронетехникой. Всего было предпринято девять атак, семь из которых красноармейцы отразили благодаря Федору Антоновичу. В итоге было сожжено три танка и один бронетранспортер и уничтожено 53 солдата и офицера противника. Раненный в этом бою третий раз Угначев лично застрелил 22 гитлеровца.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года старшина был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5782).

После Победы Угначев демобилизовался. Вернулся в родной Горецкий леспромхоз (Могилевская область), позднее работал в Сотринском леспромхозе (Свердловская область). В конце жизни перебрался в поселок (ныне город) Слободзея (Молдавия).