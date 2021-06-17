Москва, 17 июня, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Иван Петрович Антонов (1920−1989) должен был стать морским летчиком, но учебе в Объединенной школе младших авиационных специалистов помешала война. После драматического Таллинского перехода моряк защищал Ленинград. Служил наблюдателем на батарее крупнокалиберных морских орудий в районе Невской Дубровки.

Иван Петрович Антонов

На новом месте заинтересовался снайперским искусством. Первоначально Ивана Петровича преследовали неудачи. Свой счет он открыл лишь на 4-й день «охоты».

Но вскоре Антонов обрел необходимый опыт и теперь воевал в звании краснофлотца уже не наблюдателем, а стрелком 160-й отдельной стрелковой роты Ленинградской военно-морской базы. К середине ноября 1942 года его счет составлял 302 солдата и офицера противника. Одновременно он сам обучил стрельбе 80 снайперов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года краснофлотцу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 869).

За годы войны Антонов, несмотря на три ранения, всегда возвращался в строй, доведя число своих побед до 352 (по другим сведениям до 362), в том числе над 20 снайперами.

Вышел в запас в звании мичмана в 1953 году. Жил в Ленинграде, окончил Ленинградский институт советской торговли имени Ф. Энгельса и до ухода на пенсию работал директором продовольственной базы «Ленгастроном».