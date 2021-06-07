Москва, , 19:49 — REGNUM Агент 27-летнего российского флангового атакующего полузащитника Резиуана Мирзова Александр Клюев заявил, что его клиент останется в «Спартаке» как минимум до конца следующего сезона и отправится вместе с командой на сборы в Австрию.

В прошедшем сезоне Мирзов, выступая за подмосковные «Химки» на правах аренды, принял участие в семнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Мирзов перешел в «Спартак» 18 июля 2019 года из «Ростова» за 4 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает российского спортсмена в 2,8 миллиона евро. Соглашение футболиста с «красно-белыми» истекает 30 июня 2022 года.