7 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили повреждение плотины, которая пресекала подачу воды в Крым с территории Украины.

Тимур Кондратьев, , 20:15 — REGNUM Информация о том, что плотина, построенная Украиной на Северо-Крымском канале, начала разрушаться, что привело к утечке воды на полуостров, вызвала шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 7 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Константин Коровин. На балконе. Вечер в Симферополе. 1915

»Даже вода стремится в Крым. Даже вода готова бежать с Украины», — издевается Игорь А.

Многие пользователи предположили, что подобные новости вряд ли обрадуют радикальных представителей Украины. Люди убеждены, что украинские нацисты уже в спешном порядке пытаются залатать дыры в прохудившейся плотине.

«Зрада зрадная! Предлагаю направить украинских националистов, чтобы они выстроились на дне канала в цепочку, взялись за руки и не пустили воду в Крым при помощи факельных шествий и кричалок!» — пишет Евгений И.

Некоторые комментаторы предположили, что плотина оказалась повреждена из-за того, что про неё на Украине все забыли. Всё внимание руководства страны ушло на другие проблемы.

«Зеленский так замотался с российским «Северным потоком — 2», что совершенно упустил ситуацию с водной блокадой. Не до дамбы ему», — считает Елена О.

Незаполненный канал у посёлка Ленино в апреле 2014 года Aleksander Kaasik

Часть людей отметили, что постройка плотины является планом геноцида со стороны Украины по отношению к жителям полуострова, которые выбрали свои домом Российскую Федерацию.

«А как это назвать? Геноцид населения Крыма со стороны Украины в чистом виде. И они еще хотят, что бы Крым был в составе Украины. Безумцы!» — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом «SWR».

Ряд пользователей напомнили, что людей в Крыму попытались лишить воды даже при том, что на полуострове живёт огромное количество украинцев — родственников и близких тех, кто принимает подобные решения.

«А строили-то этот канал «коммуняки» и при Советском Союзе. Но подлости не занимать, конечно, руководству бывшей нашей республики. У этих людей и родственников куча в Крыму. Но нет. Удивляюсь безграничной глупости и подлости украинской власти одновременно», — отметил Nina S.

Нашлись и те, кто уверен, что воды в Крыму рано или поздно будет снова достаточно, и перебои с подачей прекратятся. Комментаторы считают, что Украина сделала огромную ошибку, лишив людей источника воды. Таким образом Киев навсегда потерял все связи с Крымом.

«Вода из Днепра, как птица, для неё нет границ. Это подленький идиотизм, лишать людей воды», — написал пользователь Сансаныч С.

Северо-Крымский канал madison-qst

Напомним, 7 июня украинский «Пятый канал» сообщил, что плотина, построенная Украиной на Северо-Крымском канале, начала разрушаться, что привело к утечке воды на полуостров.