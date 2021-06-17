Москва, 17 июня, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Салават Хакимович Карымов (1914−1986) предпочитал, отдавая приказ своим подчиненным, непосредственно принимать участие в его исполнении.

Салават Хакимович Карымов

Осенью 1941 года в звании младшего лейтенанта командовал ротой 709-го стрелкового полка 178-й стрелковой дивизии в 22-й армии.

17 октября в районе деревни Фролово Калининской (ныне Тверской) области на пути отхода войск противника он из снайперской винтовки застрелил трёх офицеров и десять солдат. В дальнейшем во главе группы из 11 человек оборонял стратегически важную высоту в районе деревни Денесиха. Перейдя от нее в наступление, Салават Хакимович отбросил немцев на 1,5 км.

7−8 декабря участвовал в захвате «языка». 28 декабря со своей ротой прикрывал выход полка из окружения, был ранен.

18 января 1942 года, наступая по большаку Ржев — Торопец, первым ворвался в деревню Погорелки, где уничтожил с ротой 32 гитлеровца.

31 января, став к этому времени командиром батальона, Карымов с пятью бойцами обошел с тыла деревню Струйское (Тверская область) и атаковал врага, лично застрелив 27 солдат и офицеров. Пять дней спустя первым во главе батальона ворвался в деревню Фролово, где вновь получил ранение. Благодаря его умелым действиям красноармейцы также освободили деревню Хорино.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 года младший лейтенант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 890).

В дальнейшем участвовал в боях под Ленинградом, Новгородом, Ригой. Был 11 раз ранен. Победу встретил в Берлине.

В 1947 году в звании майора Карымов вышел в запас. Жил и работал в Казани.