Мехико, , 23:55 — REGNUM В субботу, 5 июня, на территории Мексики было выявлено 2 649 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 июня сообщает Reuters со ссылкой на минздрав страны.

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По данным министерства, общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Бразилии стало составлять 2 432 280

Кроме того, за весь период наблюдений в Бразилии скончались 228 754 пациента с COVID-19. За минувшие сутки этот показатель в стране увеличился на 186 человек. При этом уточняется, что реальные цифра могут на 60% превышать официальную статистику.

ИА REGNUM напоминает, 3 июня случай заболевания мукормикозом, более известным как «черная плесень», был выявлен у одного из пациентов в Мексике, перенесшего COVID-19.