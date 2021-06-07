7 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 20:50 — REGNUM Решение Союза европейских футбольных ассоциаций утвердить форму сборной Украины с изображением Крыма для участия в чемпионате Европы вызвало шквал негодования среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 7 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Уильям Тернер. Тень и мрак — вечер перед потопом. 1843

»Мракобесие в разгаре. Надо было тогда ещё портрет Бандеры напечатать для полного отжига, раз уж лозунги известных времён в тренде», — считает Дмитрий К.

Многие пользователи оказались в шоке от решения спортивной организации. По мнению людей, если к играм допустили такую спортивную форму, то в следующий раз кто-то будет играть с фотографией Гитлера.

«Интересно, если бы «хайль Гитлер» написали, то тоже бы утвердили? Это же приветствие УПА. Или не знают, кто это такие? Уж в УЕФА должны работать грамотные люди», — убеждён Роман Н.

Нацистское приветствие Цитата из дф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР

Некоторые комментаторы не понимают, с каких пор на соревнования стали допускать откровенную политическую пропаганду. Люди убеждены, что спорт — не место для политических ристалищ.

«А почему УЕФА допускает политическую пропаганду на свою площадку? Футбол, спорт — не место для таких вещей!» — написал Олег Е.

Часть людей отмечают, что российская сторона сама не в последнюю очередь посодействовала решению спортивной организации, потому что многие частные компании в нашем государстве почему-то пытаются не замечать, что Крым является частью Российской Федерации.

«Сбербанк, ВТБ, РЖД и много других российских компаний тоже не признали Крым за Россией, иначе бы имели свои представительства на полуострове. Какие претензии к Украине, если в нашей стране стесняются считать Крым российским?» — задаётся вопросом Иван Е.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что вместо того, чтобы бить себя в грудь по поводу хамского решения Союза европейских футбольных ассоциаций, было бы лучше проявить сочувствие Украине, которая обладает Крымом только на футбольной форме.

«Да пусть пишут что угодно. Адекватные люди просто похихикают над очередным дном. Им надо было ещё «Северный поток — 2» нарисовать и перечеркнуть. Ну, мучают их боли фантомные, это диагноз», — поделился своим мнением Сергей В.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

Отдельные комментаторы указали на то, что стоит сделать выводы о том, какое отношение у западных спортивных организаций к своим же принципам. Кроме того, стоит понимать, что форма сборной Украины не сможет лишить Россию Крыма.

«Вообще плевать, пусть хоть так мечтают о Крыме. По-другому никак. Крым вернулся в Россию навсегда, и это факт», — пишет Руслан С.

Напомним, РИА Новости опубликовали материал, согласно которому Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил форму сборной Украины с изображением Крыма для участия в чемпионате Европы.